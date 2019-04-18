نيويورك تايمز : الحملات المشبوهة ضد المملكة فشلت وخطوة الأمير محمد بن سلمان سحرت العالم

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكّدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الرهان على قضية وفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي لإحراج مركز السعودية العالمي، هو أمر بات خاسرًا خلال الوقت الحالي، لاسيما بعد أن فشلت الحملات المُدبرة في إثناء المستثمرين حول العالم من توجيه أموالهم إلى المملكة.

وأشارت إلى أن على العكس من الهدف الرئيسي لتلك الحملات، تنافست العشرات من الشركات العالمية ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء الشرق والغرب على ضخ أموالها في المملكة، مؤكدة أن الرياض اعتمدت استراتيجية واضحة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ضربة ولي العهد

وقال عدد من المحللين: إن طرح سندات أرامكو، كانت خطوة باهرة من قِبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة وأن المملكة جمعت عبر أرامكو 12 مليار دولار من أول عرض للسندات في السوق الدولية .

وقال أيهم كامل رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا للمخاطر السياسية عن صفقة السندات: “سيحتفل الجميع في السعودية بأنهم قد نجحوا بالفعل في تحقيق هذا النجاح وجعلوها قصة نجاح”.

استثمارات متواصلة في المملكة

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وقالت الصحيفة: إن العديد من الشركات واصلت استثماراتها في المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث واصل عملاق دور السينما AMC المُضي قدماً في خطط التوسع الطموحة لبناء العشرات من دور العرض بالمملكة.

وبالإضافة إلى قطاع الترفيه، أشارت إلى أن العديد من المستثمرين تجمهروا بالمئات لتقديم طلبات بقيمة 100 مليار دولار لأول عملية بيع دولية للسندات التي طرحتها شركة النفط أرامكو.

وأضافت الصحيفة أن جوجل، وهي عملاقة التكنولوجيا، تمتلك مركز بيانات رئيسي في السعودية، مؤكدة أن العديد من الشركات واصلت بقوة خطط الاستثمار التي كانت ترصدها في المملكة.

صراحة غير معهودة

واتسمت الصحيفة بالصراحة الشديدة عندما أكدت أن هناك أموالاً ضخمة يمكن كسبها من العمل مع المملكة التي تعيش في ظل أكثر الشركات ربحية في العالم، وهي أرامكو، والتي قبل بضعة أسابيع كشفت عن أنها حققت أرباحًا صافية بلغت 111.1 مليار دولار العام الماضي.

ودلّلت الصحيفة على حديثها، عندما أكدت أن جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، والذي ألغى حضوره في مؤتمر الرياض الاقتصادي خلال أكتوبر الماضي، حضر لعرض سندات أرامكو السعودية على المستثمرين في نيويورك قبل أسبوعين.

وأردفت نيويورك تايمز: “شركة الاستثمار الأمريكية بلاكستون تخطط لإنفاق أموال من صندوقها للبنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار، 20 مليار دولار من الخزينة السعودية”، وذلك وفقاً لشخص أطلع على الأمر.

خيارات قوية للمملكة

وواصلت الصحيفة في كشف قوة الخيارات السعودية، عندما أكدت أن الشركات الغربية التزمت الصمت بشأن استمرار استثماراتها في المملكة لأسابيع بعد قضية “خاشقجي”، لكن في شهر نوفمبر، كرر ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك بشكل علني ما استخدمه العديد من عمالقة الشركات بهدوء كمبرر للعمل مع المملكة.