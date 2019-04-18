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إحباط تهريب حبوب محظورة وكمية من الحشيش والشبو في الباحة

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2019-04-18

إحباط تهريب حبوب محظورة وكمية من الحشيش والشبو في الباحة

متابعات الخليج 365- عمر البشيري - الباحة

ألقت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، وفي مواقع متفرقة، يقومون بترويج الحشيش، والحبوب المحظورة.

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وضبط بحوزتهم أثناء القبض عليهم كمية من الحشيش والحبوب المُخدرة المحظورة.

وأشارت مصادر بأن مكافحة المخدرات بالمنطقة، تمكّنت من القبض على شخصين من الجنسية ، الأول استغل قُرب الاختبارات النهائية لطلاب المدارس، بترويج الحبوب المحظورة عليهم، والثاني ضُبط بحوزته ما يقارب 1000 حبة من الحبوب المحظورة ومادة الشبو.





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