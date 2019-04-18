إحباط تهريب حبوب محظورة وكمية من الحشيش والشبو في الباحة

2019-04-18

متابعات الخليج 365- عمر البشيري - الباحة

ألقت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإثيوبية، وفي مواقع متفرقة، يقومون بترويج الحشيش، والحبوب المحظورة.

Advertisements

وضبط بحوزتهم أثناء القبض عليهم كمية من الحشيش والحبوب المُخدرة المحظورة.

وأشارت مصادر بأن مكافحة المخدرات بالمنطقة، تمكّنت من القبض على شخصين من الجنسية السعودية، الأول استغل قُرب الاختبارات النهائية لطلاب المدارس، بترويج الحبوب المحظورة عليهم، والثاني ضُبط بحوزته ما يقارب 1000 حبة من الحبوب المحظورة ومادة الشبو.