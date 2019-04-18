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جراحة متقدمة تُنهي معاناة طفل من مرض نادر بمستشفى أبها للولادة
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
أنهى فريق طبي مُتخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال مُعاناة أحد الأطفال في سن الخامسة من مرض نادر الحدوث لدى الأطفال وذلك عبر عملية مُتقدمة.
وكان الطفل يشكو من انسداد شديد في الأنف من الجهة اليمنى، أدّى إلى جحوظ في العين، وبعمل الفحص الطبي الإكلينيكي ومناظير الأنف اللازمة، والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي؛ تبيّن وجود التهابات شديدة، ولحميات من الدرجة الثالثة، مع التهاب تحسسي فطري شديد ضاغط على العصب البصري ومحجر العين وقاع الجمجمة الأمامي والدماغ.
وقرّر الفريق الطبي تنويم الطفل، وبدء العلاج اللازم، وعمل استشارات لأطباء العيون والأطفال، ليتم وضع خُطة للتدخل الجراحي اللازم، وتمّت العملية بنجاح، ومن دون مُضاعفات على العين أو المخ وخرج الطفل بحالة جيدة ولله الحمد.
وأوضح رئيس الفريق الطبي المُعالج للحالة استشاري الأنف والأذن والحنجرة للأطفال الدكتور حسين عتودي، أنّ حالة الطفل تُعد من الحالات نادرة الحدوث في الأطفال وخطيرة نظراً لقرب الدماغ وأعصاب العين من الأنف وتحتاج لتدخل طارئ وعاجل لحمايتها.
وتفعيلاً للعمل بروح الفريق الواحد، فقد شارك في العملية الدكتور علي الزرعي استشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية بمستشفى عسير المركزي.
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