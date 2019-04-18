الان تتابع الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/04/19في المملكة، قائلة إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب المملكة.
وأضافت: لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبارتحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف”، ولا ستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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