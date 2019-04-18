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الان تتابع الخدمة المدنية تطلق البرنامج الوطني لتدريب كوادر إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية والان مع التفاصيل
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أطلقت وزارة الخدمة المدنية البرنامج الوطني لتطوير وتدريب الكوادر في إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية2030.
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