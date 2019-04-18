الان تتابع الخدمة المدنية تطلق البرنامج الوطني لتدريب كوادر إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:45 م, 18 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أطلقت وزارة الخدمة المدنية البرنامج الوطني لتطوير وتدريب الكوادر في إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية2030.

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