شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجومين الإرهابيين الذين وقعا في إقليم بلوخستان والعاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.



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