شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة جناة بمنطقة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة جناة (سطام بن عصلان بن محمد الخالدي وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي " سعوديي الجنسية " وأحمد مصطفى المحرب " سوري الجنسية ") لقيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وتم تنفيذ حكم القتل اليوم (الخميس) الموافق 13 / 8 / 1440هـ في منطقة الرياض.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة جناة (سطام بن عصلان بن محمد الخالدي وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي " سعوديي الجنسية " وأحمد مصطفى المحرب " سوري الجنسية ") لقيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وتم تنفيذ حكم القتل اليوم (الخميس) الموافق 13 / 8 / 1440هـ في منطقة الرياض.

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