تنفيذ حكم القتل تعزيرا في 3 جناة في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في ثلاثة جناة في منطقة الرياض، حيث تم القبض على كل من سطام بن عصلان بن محمد الخالدي وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي "سعوديي الجنسية" وأحمد مصطفى المحرب "سوري الجنسية" عند قيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة اليوم الخميس في منطقة الرياض.



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