رابط التقديم على وظائف القوات البرية 1440 في كافة المناطق

أعلنت القوات البرية السعودية، عبر موقعها الرسمي، عن بدء تلقي طلبات التقديم من أجل شغل الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام ابتداء من يوم من السبت الموافق 1440/8/16هـ حتى الخميس الموافق 1440/8/20هـ، وذلك من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية.

وكشفت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، عن توفير (124) وظيفة شاغرة مشمولة بسلم الموظفين العام في عدد من المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث ترغب في في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة لشغل الوظائف، وذلك حسب المؤهلات المناسبة.

وأوضحت قيادة القوات البرية الملكية، أن الوظائف المعلنة جاءت بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، من أجل إتاحة الفرصة للشباب السعودي الخريجين وأصحاب الخبرة للإلتحاق بالوظائف المعلنة في مختلف مناطق المملكة.

طريقة التقديم وظائف القوات البرية 1440 في كافة المناطق

وقد كشفت قيادة القوات البرية عبر موقعها أنه يمكن التقديم على الوظائف ابتداء من السبت المقبل، وذلك من خلال الموقع الرسمي للخدمة المدنية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا، وسوف يتم الكشف عن المسميات والشروط قبل التقديم في الفترة المقبلة، لكافة الراغبين في التقديم.