، المعيوف يتوج بجائزة أفضل حارس في بطولة زايد للأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - توج عبدالله المعيوف حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

حيث لم تتلق شباك المعيوف سوى 3 أهداف طوال مشوار فريقه في البطولة، اثنان منها استقبلها في المباراة النهائية للبطولة من أمام النجم الساحلي التونسي وهدف في مباراة الإياب من دور نصف النهائي من أمام الأهلي السعودي.

واستمر الهلال بالمحافظة على نظافة شباكه في دور الثمانية بفوزه بثلاثية نظيفة على منافسه الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب وتعادله سلبياً في لقاء الإياب ليضرب موعداً في المربع الذهبي أمام مواطنه الأهلي.

يذكر أن الهلال خسر لقب البطولة لمصلحة منافسه النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف.

بينما ذهب لقب هداف البطولة إلى مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن بتسجيله 7 أهداف في مشوار فريقه بالمسابقة.