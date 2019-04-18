، محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق رؤية 2030 وخدمة المستفيدين بإدارة التعليم ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الأقسام النسائية واطلع على الخدمات المقدمة بالشؤون التعليمية للبنات

قام محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، اليوم الخميس، بزيارة خاصة لإدارة تعليم شرورة، حيث كان في استقباله مدير إدارة التعليم بالمحافظة فهد بن صالح عقالا، وعدد من منسوبي الإدارة.

وفي التفاصيل، افتتح المحافظ مكتب تحقيق رؤية 2030 ومكتب خدمة المستفيدين والذي يهدف لتسهيل الخدمة لجميع منسوبي التعليم وطباعة بطاقات تعريفية لهم، بالإضافة لتدوين زوار الإدارة واستقبال الشكاوى.

وشارك "الشهري" في حضور مجلس لقاء أولياء أمور طلاب وطالبات مدارس تعليم شرورة وتم الاطلاع على آلية المجلس وما يهدف إليه.

وبعدها تم تكريم الداعم الرئيس لمكتب خدمة المستفيدين الدكتور إبراهيم الحارثي مالك مدارس منابع المعرفة الأهلية، كما كرم المشرفين التربويين الناقلين من إدارة تعليم شرورة إلى إدارات أخرى وهم حمد الكربي ويحيى العلوي ومحمد الوادعي.

وقام المحافظ ومدير التعليم بزيارة مبنى الشؤون التعليمية والأقسام النسائية، حيث تم افتتاح الأقسام النسائية والاطلاع على الأعمال والخدمات التي تقدم بالشؤون التعليمية للبنات.

من جهته، قدم مدير إدارة التعليم بشرورة شكره وتقديره للمحافظ على زيارته وافتتاح أقسام الإدارة وحضور مجلس أولياء الأمور.

وبيّن أنه منذ صدور قرار وزير التعليم لإنشاء إدارة تعليم شرورة والجميع يبذل الجهد لإكمال كل ما تحتاج له الإدارة من الأقسام والإدارة من أجل خدمة أهالي المحافظة والارتقاء بتعليم شرورة إلى المراكز العليا، واليوم سعادة المحافظ يساهم معنا في استكمال وتجهيز إدارة التعليم، وذلك في افتتاح مركز خدمة المستفيدين الذي سوف يخدم منسوبي تعليم المحافظة جميعاً وكافة مراجعي الإدارة من الموطنين، وكذلك افتتاح مكتب تحقيق الرؤية والذي يواكب رؤية التعليم ضمن أهداف وخطط ولي العهد لرؤية المملكة2030، وكذلك اكتمال وافتتاح الأقسام النسائية لتعليم شرورة.