، بهجوم مباغت.. الجيش اليمني ينتزع منطقة استراتيجية من الحوثيين في حجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفر عن قتلى وجرحى وتدمير عتادٍ للميليشيا

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، تقدمًا ميدانيًّا استراتيجيًّا في مديرية عبس في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حرّرت كل قرى ووادي حبل، البالغ مساحتها نحو 20 كيلومترًا، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في تلك القرى.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية ساندت الجيش الوطني في الهجوم، وقصفت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية.

وبيّن "سبتمبر نت" أن الهجوم والغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.