، الفيصل: تشريف محمد بن زايد أكبر تكريم للرياضيين.. وهذه النسخة ناجحة بكل المقاييس ،

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، النجم الساحلي التونسي بمناسبة تحقيقه بطولة كأس الشيخ زايد للأندية العربية الأبطال، وقال الأمير عبدالعزيز في تصريح بعد المواجهة: "أكبر تكريم لنا كرياضيين عرب هو تشريف الشيخ محمد بن زايد لهذا الكرنفال الرياضي ونقول حظاً وافراً للهلال كنا نتمنى أن يحرز البطولة كونه يمثل الكرة السعودية ولكن القادم أجمل بإذن الله.

وأردف الفيصل:" كل الشكر لتركي آل الشيخ واللجنة المنظمة على هذه النسخة الناجحة بكل المعايير، ونتمنى أن تتوسع هذه البطولة في السنوات القادمة لتشمل المزيد من الأندية العربية وتتضاعف الجوائز.