، المبعوث الأممي يحذر من اشتعال الوضع في ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب مجلس الأمن بالتحرُّك

حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم (الخميس)، من اشتعال الوضع في ليبيا بعد شن المشير خليفة حفتر حملة للسيطرة على طرابلس.

وذكر "سلامة" في مقابلة مع "فرانس برس" بطرابلس، أن "الحملة التي شنّها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، أوصلت الوضع إلى حالة من الجمود العسكري على الأرض".

وأضاف أن "الانقسامات الدولية القائمة قبل الهجوم، ووجودها شجّع حفتر على شن حملته".

وطالب المبعوث الأممي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن تتحرّك أكثر وتكون موحّدة أكثر لمنع مثل هذا الاشتعال الشامل.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن بدعوة من رئاسته الألمانية، اجتماعًا جديدًا مغلقًا اليوم عند الساعة 19,00 ت غ، بعد فشل مشروع قرار عرضته لندن لوقف إطلاق النار في الحصول على التوافق اللازم.