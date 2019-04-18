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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتَي وشعبَي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية، الشقيقتين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
المملكة تدين وتستنكر الهجومين الإرهابيين بإقليم بلوخستان والعاصمة الصوماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتَي وشعبَي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية، الشقيقتين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
08:25 PM
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يجدّد وقوف السعودية ضد العنف والإرهاب والتطرُّف
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتَي وشعبَي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية، الشقيقتين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
، المملكة تدين وتستنكر الهجومين الإرهابيين بإقليم بلوخستان والعاصمة الصومالية ،
المصدر : الخليج 365
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