خطة مدبرة.. زيارة تنتهي بخطف طفل من منزل أسرته بمكة

نجح رجال البحث والتحري الجنائي بمركز شرطة القرارة بمكة المكرمة، في إعادة طفل عمره أربعة أشهر، إلى أحضان أسرته، بعد أن تعرّض لعملية خطف مدبرة من داخل منزله بحي العتيبية، دوافعها الزواج.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها “سبق”؛ فإن أسرة طفل من الجنسية البرماوية، هُرعت إلى مركز شرطة القرارة بمكة المكرمة، تستغيث وتستنجد، بعد أن اختفى طفل في عمر أربعة أشهر من منزل والدته بشكل مفاجئ.

وبعد التحقيق في الحادثة، وعند مباشرة رجال البحث والتحري بشرطة القرارة منزل أسرة الطفل، أفادت الأسرة بأن آخر زيارة للمنزل كانت من سيدة من جنسية بنغلاديشية؛ حيث جرى استدعاؤها والتحقيق معها، وأفادت بأن شخصًا من الجنسية الباكستانية استعان بها لتنفيذ عملية خطف الطفل؛ لإجبار والدته على الطلاق من زوجها ليتزوجها؛ معترفة بخطف الطفل من منزل أسرته.

وقد تم تسليم الطفل ذي الأربعة أشهر لوالدته، وتم التحفظ على مقيمتين إحداهما بنغالية والأخرى باكستانية، متورطتان في الخطف، إلى جانب القبض على المقيم الباكستاني مدبر عملية الخطف.

ولا تزال الشرطة تُجري تحقيقات موسعة مع الجناة وعددهم ثلاثة (سيدتان ورجل)، بعد أن تمت الإطاحة بهم وبحوزتهم الطفل المخطوف، في وقت قياسي؛ تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة.