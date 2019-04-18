السعودية اليوم / ملتقى مجتمع الأعمال العربي يختتم أعماله في بيروت



بيروت 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

اختتم الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي بعنوان "تحديات مستقبل الاستثمارات العربية" أعماله التي استمرت على مدى يومين في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأوصى الملتقى بدعوة مجتمع الأعمال العربي ومؤسساته بالمبادرة في التأثير، كل في بلده ومع الجانب الرسمي والحكومات، في ما يختص بجوانب تسهيل حركة سيدات ورجال الأعمال العرب في وطنهم الكبير والضغط لإحداث التغيير في السياسات المثبتة والمانعة لإحداث التطور والتنمية المنشودة، والتنسيق فيما بينها للعمل بشكل تراكمي مدروس للبناء عليه".

كما أوصى بالسعي لزيادة الاستثمار في الدول العربية، والتأكيد على أهمية الاستثمارات العربية البينية، وضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي بما فيها مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية ومشاريع السياحة، والتأكيد على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، ووضع التشريعات المحفزة للاستثمار، لا سيما وأن الاستثمار من شأنه تأمين فرص عمل تسهم في حل مشكلتي البطالة والفقر".

كما أكد أهمية "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومأسسة هذه الشراكة على أسس واضحة وتأهيل الإنسان العربي والمؤسسات العربية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، ومجاراة التطورات التكنولوجية العالمية، مع ضرورة العمل على توفير المستلزمات الأساسية لاستيعاب تطبيقات الثورة الرقمية، ما يؤدي الى تطوير البنى التحتية وإعداد الكوادر البشرية والأطر التنظيمية المناسبة والاعتماد على النهج التشاركي".

كما تم التأكيد على "أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة مع المدخلات التقنية كونها الموظف الأكبر للقوى العاملة والرافدة للصناعات الكبيرة، والعمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بصفتها شريكًا رئيسيًا في المجتمع وعملية التنمية الشاملة، من خلال توفير القوانين الناظمة وإجراءات تدعم تقدمها وتطورها وتوفير الدعم الفني والمالي لمشاريع المرأة وقدرتها وتنافسيتها".

كذلك أوصى الملتقى بالقيام بمواكبة التحولات في قطاعات الطاقة المتجددة بهدف تنمية الموارد البشرية وتأهيلها للإسهام في عملية التنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم خصوصًا التعليم الرقمي، ودعم مبادرات إنشاء الصناديق المالية لدعم ذلك".

// انتهى //

19:25ت م

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