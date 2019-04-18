السعودية اليوم / هيئة الأرصاد تصدر تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة



الطائف 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات الطائف ، وميسان ، وشقصان وتربة ، ورنيه ، والخرمة ، والمويه ، وظلم والأجزاء المجاورة مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعةالعاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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16:11ت م

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