السعودية اليوم / الربيعة يلتقي سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة



الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا، بمقر المركز في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المملكة وبوروندي.

واستعرض معاليه خلال اللقاء الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها المركز وإسهاماته المتعددة فيما تقدمه المملكة من دعم في مختلف دول العالم.

وأثنى سفير بوروندي على ما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين - حفظهما الله - في تقديم الإغاثة والدعم للمنكوبين والمحتاجين في العالم، معبرًا عن سعادته بما رآه من الإنجازات التي حققها المركز.

// انتهى //

15:55ت م

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