ثقافي / الشؤون الاسلامية بالقصيم تنفذ جولات دعوية في عدة مراكز بالمنطقة



بريدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد في بريدة خلال اليومين الماضيين أربع جولات دعوية في مراكز القوارة وقصيباء والنقرة وشري، القيت خلالها الدروس والكلمات بالمساجد والدوائر الحكومية.

وشارك في الجولات الدعوية أعضاء الدعوة في المركز الشيخ صالح بن حامد الطويان والشيخ محمد بن سليمان المهوس والشيخ فهد بن صالح العرفج والشيخ عبدالرحمن بن محمد السعوي.

// انتهى //

15:53ت م

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