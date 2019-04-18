أمانة عسير تستعيد أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استعادت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال مارس الماضي أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 184 موقعًا بمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال الإزالة جاءت تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية، مشيرًا إلى أن مساحة التعديات بلغت نحو 5.735.200 متر مربع، خلال مارس الماضي وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.

وأكد “الحميدي”، أن الأمانة و بلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وأن الامانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.