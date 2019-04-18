المملكة تقدم مساهمتها في ميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019 م.

وسلم الدعم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي، خلال استقباله بمقر السفارة، اليوم، للمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي.