السعودية تقدم مساهمتها في ميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019 م.

وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، للمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي .