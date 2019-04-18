، "أخطبوط الفساد" يطل مجدداً.. هذا ما جرى في فندق بـ"كوالالمبور" ليلة الانتخابات الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ممثلة المالديف تدخل صحيفة سوابق "الفهد" بشكوى رسمية.. تهديد ووعيد والهدف "قائمة الدوحة"

المكان: جناح فاخر في فندق حياة في كوالالمبور"، والزمان: الليلة التي سبقت انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلى رأس قائمة الحضور أخطبوط الفساد أحمد الفهد الصباح، والسيدة مريم محمد (ممثلة المالديف في الانتخابات الآسيوية)، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، والهدف: توجيهات بدعم قائمة معينة محسوبة على قطر للانتخابات، وفي التفاصيل تهديد ووعيد وفصل جديد يضاف لصحيفة سوابق "الفهد" روته السيدة "مريم" ووثقته شكوى رسمية إلى (FIFA) نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الأربعاء.

تفصيلاً، فقد أزيح الستار عن فصل جديد من تلاعب "أخطبوط الفساد الرياضي" أحمد الفهد الصباح في الانتخابات الآسيوية، حدث أثناء الانتخابات الآسيوية الأخيرة، التي تخللها اختيار ممثلين عن القارة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

ووفقاً لشكوى رسمية بعثتها السيدة مريم محمد (ممثلة المالديف في الانتخابات الآسيوية) إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) –ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الأربعاء– فإنها تعرضت للتهديد من قبل أحمد الفهد الصباح بإنهاء مسيرتها المهنية وتعرض بلادها للأذى ما لم تنسحب من تلك الانتخابات الآسيوية التي جرت في السادس من أبريل الجاري.

وعلى الرغم من تخلي أحمد الفهد عن جميع مناصبه الرياضية، بعد فضيحة الفساد التي بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق فيها منذ عام 2017م، ظل قريباً من مشهد انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة.

جناح لتوجيه الناخبين

ضمن شكواها الرسمية، أشارت مريم إلى أن الجناح الفاخر لأحمد الفهد الصباح في فندق حياة في كوالالمبور، القريب من الموقع الذي يتجمع فيه الناخبون أيام الانتخابات الآسيوية، كان هو المكان الذي تتخذ فيه قرارات وتوجيهات التصويت للناخبين.

وقالت: "لقد طلب مني أحمد الفهد الصباح الانسحاب من الانتخابات لأنه قرر مسبقاً دعم المرشحة البنغلاديشية كيرون، وأنها إن امتثلت لطلبه سيدعمها للحصول على منصب آخر، إما في فيفا أو موقع في الاتحاد الآسيوي، وأن مسيرتها المهنية ستنتهي وسيعاني اتحاد بلادها إذا لم تنفذ التوجيه".

وبحسب حديثها الهاتفي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن أحمد الفهد الصباح قد قال لها: "هكذا تجري الأمور في السياسة، إنها ليست رياضة كرة قدم، إن الانتخابات والتصويت ليست مبنية على الخبرة، بل على العلاقات التي نرتبط بها مع بعضنا البعض".

وكشفت عن محاولتها إقناع أحمد الفهد بعدم رغبتها بالانسحاب ومواصلة مشوارها الانتخابي، إلا أن الصباح رفض محاولاتها كافة.

تهديد على مرأى قطر

وقالت الصحيفة إن لقاء مريم محمد مع أحمد الفهد الصباح، الذي تضمن مشهد التهديد، كان بحضور رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس العلاقات الدولية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) وحيد كرداني الذي يعمل مباشرةً مع أحمد الفهد منذ بداية حياته المهنية.

وفي الليلة التي سبقت الانتخابات التي عقدت في الـ6 من شهر أبريل الجاري، ذكر العديد من الأعضاء الحاضرين للانتخابات –وفقاً لما نشرته "نيويورك تايمز"- أنهم حصلوا على قائمة (محسوبة على قطر) تضم 16 مرشحاً يروج لهم أحمد الفهد الصباح، وقد نجح جميع هؤلاء المرشحين في كسب مقاعد في الانتخابات.

وقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي، انتخاب البنغلاديشية محفوظة أختر كيرون بعد أن حظيت بدعم أحمد الفهد الصباح، الذي وجه الناخبين إلى التصويت لها.

الكويت تحقق مع "أخطبوط الفساد"

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد طلبت في وقت سابق مثول رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد أمامها، للتحقيق معه وسماع أقواله في العديد من تهم الفساد، في وقت تكشفت فيه معلومات جديدة حول تورط الفهد في التلاعب بنتائج انتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة، مع بروز احتمالية إعادة التصويت فيها عقب تسجيل عدد من المرشحين اعتراضهم عليها.

يأتي ذلك تزامناً مع تحقيق صحفي نشره موقع "أوف ذا بيتش"، يكشف ضلوع أحمد الفهد بالتلاعب بانتخابات الاتحاد الآسيوي الأخيرة، والضغط على الناخبين لصالح التصويت لقائمة محسوبة على قطر تضم 16 مرشحاً جميعهم فازوا فعلياً في مقاعد الاتحاد، وهو ما اعتبره بعض الممثلين الحاضرين في المؤتمر الانتخابي، تزويراً صريحاً لنتائج الانتخابات، مطالبين بإعادتها.

الفساد ينخر المجلس الآسيوي

يشار إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي يرأسه أحمد الفهد وتدعمه قطر لصالح تنفيذ أجندتها داخل الاتحاد الآسيوي، تلاحقه العديد من تهم الفساد؛ تأتي في مقدمتها عمليات غسل أموال وانتفاع وتضخم حسابات عدد من الأشخاص، الأمر الذي حرك مطالبات نيابية داخل الكويت لفتح هذا الملف على مصراعيه وإخضاع كل التجاوزات إلى التحقيق والمحاكمة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في وقت سابق، أن النائب في مجلس الأمة الكويتي رياض العدساني، طالب الحكومة بالجدية في التعامل مع ملف المجلس الأولمبي الآسيوي، لا سيما أن هناك 17 متورّطاً أُدين بعضهم.

ونشرت الصحيفة الكويتية أن وزير المالية نايف الحجرف أعلن إحالة الملف إلى النيابة العامة بجميع مستنداته، طبقاً للأحكام والضوابط المقررة بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال، مؤكداً في معرض ردّه على سؤال برلماني، أن النيابة تملك أن تأمر بتجميد الأموال المشتبه بها، أو التحفّظ عليها وإدارة وتصريف شؤون تلك الأموال لما تراه مناسباً.