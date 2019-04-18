، شرطة مكة تؤكد ما نشرته "الخليج 365": أوقفنا المعتدين على مواطن وزوجته ،

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أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف مواطنين في العقد الثاني من عمرهما؛ لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة؛ بسبب خلاف على أحقية استخدام الطريق.
جاء ذلك بعدما نشرت "الخليج 365" أن شرطة بمحافظة جدة فتحت تحقيقاً حول قضية شجار جماعية بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.
جاء ذلك بعدما تداول في منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع بشكل لافت لفيديو ظهر مشاجرة جماعية أطرافها ثلاثة أشخاص وامرأة وقع اليوم الأربعاء على طريق الملك عبدالعزيز، المقطع أثار استياء رواد المواقع في طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون بلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على المخالف وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات، مما ينتج عنها حوادث جنائية وخيمة.
وقالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" إن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة وباشرت الجهات الأمنية، وحررت محضراً بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
شرطة مكة تؤكد ما نشرته "الخليج 365": أوقفنا المعتدين على مواطن وزوجتههادي العصيمي الخليج 365 2019-04-18
أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف مواطنين في العقد الثاني من عمرهما؛ لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة؛ بسبب خلاف على أحقية استخدام الطريق.
جاء ذلك بعدما نشرت "الخليج 365" أن شرطة بمحافظة جدة فتحت تحقيقاً حول قضية شجار جماعية بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.
جاء ذلك بعدما تداول في منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع بشكل لافت لفيديو ظهر مشاجرة جماعية أطرافها ثلاثة أشخاص وامرأة وقع اليوم الأربعاء على طريق الملك عبدالعزيز، المقطع أثار استياء رواد المواقع في طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون بلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على المخالف وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات، مما ينتج عنها حوادث جنائية وخيمة.
وقالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" إن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة وباشرت الجهات الأمنية، وحررت محضراً بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
03:26 PM
عقب شجار وقع بسبب خلاف على أحقية استخدام الطريق في جدة
أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف مواطنين في العقد الثاني من عمرهما؛ لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة؛ بسبب خلاف على أحقية استخدام الطريق.
جاء ذلك بعدما نشرت "الخليج 365" أن شرطة بمحافظة جدة فتحت تحقيقاً حول قضية شجار جماعية بين ثلاثة أشخاص وامرأة في طريق الملك عبدالعزيز.
جاء ذلك بعدما تداول في منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع بشكل لافت لفيديو ظهر مشاجرة جماعية أطرافها ثلاثة أشخاص وامرأة وقع اليوم الأربعاء على طريق الملك عبدالعزيز، المقطع أثار استياء رواد المواقع في طريقة حل الخلافات في الأماكن العامة دون بلاغ الجهات الأمنية، وتطبيق الأنظمة على المخالف وحماية النفس؛ حتى لا تتطور تلك النزاعات، مما ينتج عنها حوادث جنائية وخيمة.
وقالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" إن المشاجرة وقعت نتيجة خلاف بين ثلاثة رجال وامرأة وباشرت الجهات الأمنية، وحررت محضراً بالواقعة، وتم تسليم جميع أطراف الشجار إلى مركز الشرطة؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
، شرطة مكة تؤكد ما نشرته "الخليج 365": أوقفنا المعتدين على مواطن وزوجته ،
المصدر : الخليج 365
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