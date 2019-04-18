، خليل جلال يرد: نحن متعودون على النقد وهناك من يحمينا وينصف نجاحنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التصريحات النارية التي وُجهت للجنة الحكام

قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي خليل جلال إن الجدل حول التحكيم لن ينتهي ونحن متعودون على ذلك، لكن نتمنى أن لا يصل أي خلاف في وجهات النظر إلى التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن هناك من ينصف لجنته وعمله في المنظومة الرياضية وأنهم يعملون دومًا للنجاح.

وأضاف جلال: "حينما نتعرض للنقد أو للهجوم السلبي فنحن نعرف متى وكيف يكون الرد، كما أن خلفنا جهات رسمية تحمينا من أي هجوم أو ضرر والرد لا يكون من خلال وسائل الإعلام بل من خلال الجهات الرسمية".

واستطرد: "هذه كرة قدم، لذا نحن نتقبل جزءًا كبيرًا مما يثار، بل ونرحب بالنقد البناء الذي لا يخدش الشخصية ولا المسؤولية التي نتحملها، والحمد لله خلفنا قيادة واعية تدعم وتنصف من له حق ونحن في مأمن طالما أننا تحت مظلة وشخصية منصفة للجميع".

جاء رد رئيس لجنة الحكام من خلال مقطع فيديو نشر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عقب تصريحات بعض رؤساء الأندية الحادة والمثيرة في الفترة الأخيرة تجاه لجنة الحكام على خلفية أحداث وحالات حدثت في الدوري السعودي.