، خليل جلال يرد: نحن متعودون على النقد وهناك من يحمينا وينصف نجاحنا ،

- 1/2
- 2/2
قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي خليل جلال إن الجدل حول التحكيم لن ينتهي ونحن متعودون على ذلك، لكن نتمنى أن لا يصل أي خلاف في وجهات النظر إلى التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن هناك من ينصف لجنته وعمله في المنظومة الرياضية وأنهم يعملون دومًا للنجاح.
وأضاف جلال: "حينما نتعرض للنقد أو للهجوم السلبي فنحن نعرف متى وكيف يكون الرد، كما أن خلفنا جهات رسمية تحمينا من أي هجوم أو ضرر والرد لا يكون من خلال وسائل الإعلام بل من خلال الجهات الرسمية".
واستطرد: "هذه كرة قدم، لذا نحن نتقبل جزءًا كبيرًا مما يثار، بل ونرحب بالنقد البناء الذي لا يخدش الشخصية ولا المسؤولية التي نتحملها، والحمد لله خلفنا قيادة واعية تدعم وتنصف من له حق ونحن في مأمن طالما أننا تحت مظلة وشخصية منصفة للجميع".
جاء رد رئيس لجنة الحكام من خلال مقطع فيديو نشر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عقب تصريحات بعض رؤساء الأندية الحادة والمثيرة في الفترة الأخيرة تجاه لجنة الحكام على خلفية أحداث وحالات حدثت في الدوري السعودي.
خليل جلال يرد: نحن متعودون على النقد وهناك من يحمينا وينصف نجاحناأحمد سرور الخليج 365 2019-04-18
قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي خليل جلال إن الجدل حول التحكيم لن ينتهي ونحن متعودون على ذلك، لكن نتمنى أن لا يصل أي خلاف في وجهات النظر إلى التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن هناك من ينصف لجنته وعمله في المنظومة الرياضية وأنهم يعملون دومًا للنجاح.
وأضاف جلال: "حينما نتعرض للنقد أو للهجوم السلبي فنحن نعرف متى وكيف يكون الرد، كما أن خلفنا جهات رسمية تحمينا من أي هجوم أو ضرر والرد لا يكون من خلال وسائل الإعلام بل من خلال الجهات الرسمية".
واستطرد: "هذه كرة قدم، لذا نحن نتقبل جزءًا كبيرًا مما يثار، بل ونرحب بالنقد البناء الذي لا يخدش الشخصية ولا المسؤولية التي نتحملها، والحمد لله خلفنا قيادة واعية تدعم وتنصف من له حق ونحن في مأمن طالما أننا تحت مظلة وشخصية منصفة للجميع".
جاء رد رئيس لجنة الحكام من خلال مقطع فيديو نشر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عقب تصريحات بعض رؤساء الأندية الحادة والمثيرة في الفترة الأخيرة تجاه لجنة الحكام على خلفية أحداث وحالات حدثت في الدوري السعودي.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
03:16 PM
بعد التصريحات النارية التي وُجهت للجنة الحكام
قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي خليل جلال إن الجدل حول التحكيم لن ينتهي ونحن متعودون على ذلك، لكن نتمنى أن لا يصل أي خلاف في وجهات النظر إلى التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن هناك من ينصف لجنته وعمله في المنظومة الرياضية وأنهم يعملون دومًا للنجاح.
وأضاف جلال: "حينما نتعرض للنقد أو للهجوم السلبي فنحن نعرف متى وكيف يكون الرد، كما أن خلفنا جهات رسمية تحمينا من أي هجوم أو ضرر والرد لا يكون من خلال وسائل الإعلام بل من خلال الجهات الرسمية".
واستطرد: "هذه كرة قدم، لذا نحن نتقبل جزءًا كبيرًا مما يثار، بل ونرحب بالنقد البناء الذي لا يخدش الشخصية ولا المسؤولية التي نتحملها، والحمد لله خلفنا قيادة واعية تدعم وتنصف من له حق ونحن في مأمن طالما أننا تحت مظلة وشخصية منصفة للجميع".
جاء رد رئيس لجنة الحكام من خلال مقطع فيديو نشر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عقب تصريحات بعض رؤساء الأندية الحادة والمثيرة في الفترة الأخيرة تجاه لجنة الحكام على خلفية أحداث وحالات حدثت في الدوري السعودي.
، خليل جلال يرد: نحن متعودون على النقد وهناك من يحمينا وينصف نجاحنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر خليل جلال يرد: نحن متعودون على النقد وهناك من يحمينا وينصف نجاحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.