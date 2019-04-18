محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الأوامر الكريمة بتعيين الشيخ الدكتور متعب بن عايد العنزي، عضواً في مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم. وكان الدكتور "العنزي" يشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بسكاكا. "العنزي" عضواً في القضاء الإداري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18 صدرت الأوامر الكريمة بتعيين الشيخ الدكتور متعب بن عايد العنزي، عضواً في مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم. وكان الدكتور "العنزي" يشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بسكاكا. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 03:18 PM صدرت الأوامر الكريمة بتعيين الشيخ الدكتور متعب بن عايد العنزي، عضواً في مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم. وكان الدكتور "العنزي" يشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بسكاكا. ، "العنزي" عضواً في القضاء الإداري ،

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