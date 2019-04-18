محمد بن مسعود - الدمام - لعملهما دون ترخيص.. ومفتشوها ضبطوا 2593 عبوة أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعين في محافظة جدة، اليوم، يمارسان نشاط تصنيع منتجات التجميل من دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامهما بتطبيق أسس التصنيع الجيد، وتداول مستحضرات تجميلية غير مدرجة. جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مصانع منتجات التجميل بالمحافظة. وضبط المفتشون في المصنعين 2593 عبوة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما. "الغذاء والدواء" تغلق مصنعي منتجات تجميل في جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18 أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعين في محافظة جدة، اليوم، يمارسان نشاط تصنيع منتجات التجميل من دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامهما بتطبيق أسس التصنيع الجيد، وتداول مستحضرات تجميلية غير مدرجة. Advertisements جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مصانع منتجات التجميل بالمحافظة. وضبط المفتشون في المصنعين 2593 عبوة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما. 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 03:17 PM لعملهما دون ترخيص.. ومفتشوها ضبطوا 2593 عبوة لعملهما دون ترخيص.. ومفتشوها ضبطوا 2593 عبوة أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعين في محافظة جدة، اليوم، يمارسان نشاط تصنيع منتجات التجميل من دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامهما بتطبيق أسس التصنيع الجيد، وتداول مستحضرات تجميلية غير مدرجة. جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مصانع منتجات التجميل بالمحافظة. وضبط المفتشون في المصنعين 2593 عبوة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما. ، "الغذاء والدواء" تغلق مصنعي منتجات تجميل في جدة ،

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