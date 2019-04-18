، المملكة تقدم مساهمتها في ميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقيمة 200 ألف دولار سلمها سفير خادم الحرمين لدى تونس

قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019م.

وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي، وذلك خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، للمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.

وشهد اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي.