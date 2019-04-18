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قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019م.
وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي، وذلك خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، للمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.
وشهد اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي.
المملكة تقدم مساهمتها في ميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019م.
وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي، وذلك خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، للمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.
وشهد اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
03:14 PM
بقيمة 200 ألف دولار سلمها سفير خادم الحرمين لدى تونس
قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 200 ألف دولار للجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في ميزانية اللجنة للعام 2019م.
وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي، وذلك خلال استقباله بمقر السفارة اليوم، للمدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي.
وشهد اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي.
، المملكة تقدم مساهمتها في ميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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