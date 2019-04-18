، ملتقى ومعرض تجهيزات الحج يختتم فعالياته بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد دورات تدريبية لبحث سلامة ضيوف الرحمن

اختتم ملتقى ومعرض تجهيزات الحج 1440هـ، الذي ينظمه "المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل"، فعالياته اليوم، بعقد دورات تدريبية، وتوقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون، وإقامة شركات استراتيجية مع بعض الجهات، بفندق "هيلتون جدة".

وأقيمت الدورات التدريبية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني والأمن العام، وبدأها قائد مركز عمليات الدفاع المدني بالحج، الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، بتقديم دورة: "التحكم في الأزمات والمخاطر بالحج"، التي أوضح فيها مفهوم وخصائص الأزمات والمخاطر والكوارث، والفرق بين "الأزمة" و"الكارثة"، وقدم تحليلًا للأزمات والمخاطر، وعرف الحضور بمبادئ التعامل الفعال في إدارة الأزمات.

ولخص "أبو عباة" بعض عوامل النسق التنظيمي لإدارة الكارثة في: الاتصالات الفعالة، والتكامل بين النشاطات المتعددة، وتوفير مناخ إداري، و المراحل الأساسية لإدارة الكوارث.

وتناول المتحدث مرحلة "الاستعداد والوقاية"، ولخصها في تكوين فريق لإدارة الكارثة، ومركز قيادة وسيطرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنبؤ وإشارات الإنذار المبكر، وإعداد الخطط والتمارين الفرضية، والتدريب والتوعية، وتوفير الموارد اللازمة لإدارة الكوارث، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني .

وشدد في ختام دورته التدريبية، على أهمية إيجاد نظام وقائي ضد الكوارث.

وأوضح العقيد سامي بن إبراهيم السلوم، من الإدارة العامة للدفاع المدني، بعض الملاحظات على الأعمال الإضافية التي تتم في المخيمات بالمشعر، وخطوات الحصول على التصريح الخاص بهذه الإضافات، وذلك خلال الدورة التدريبية الثانية التي قدمها بعنوان: "متطلبات السلامة وشروط الوقاية بالمشاعر المقدسة".

واختتمت هذه الدورات التدريبية، بدورة ثالثة وأخيرة بعنوان: "إدارة الحشود بين متطلبات السلامة وجودة التجهيز"، التي قدمها مدير معهد تنظيم وإدارة الحشود، العميد دكتور محمد بن عبدالله الزهراني، بدأها بالتعريف بمحاور هذه الدورة، وهي: "واقع إدارة الحشود البشرية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وتحديات إدارة الحشود البشرية في موسم الحج، وبعض التجارب والخبرات في مجال إدارة الحشود البشرية، وعرف بنموذج إدارة الحشود الناجحة للأماكن التي تشهد كثافات عالية في الحرم والمشاعر المقدسة.

وتم في الختام تكريم مقدمي الدورات من مسؤولي المديرية العامة للدفاع المدني، بدروع تذكارية، وتوقيع بعض الشراكات الإستراتيجية واتفاقيات التفاهم والتعاون، التي كان بعضها نتاجًا لبرنامج صفقات المبدعين، وأخرى بين "المجلس التنسيقي" وشركة "ركاب" للنقل.

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