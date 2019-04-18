

الباحة 13 شعبان 1440 هـ الموافق18 إبريل 2019 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, كافة استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهيأت السبل المناسبة لاستقبال ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم التي ستنطلق يوم الأحد القادم بمشيئة الله.

وأكد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من إدارتي الاختبارات بنين وبنات، ومشيراً إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الزيارات الميدانية للمدير العام وللمساعدين وبمشاركة ما يقارب من 400 مشرف تربوي ومشرفة تربوية بجميع مكاتب التعليم والإدارات والأقسام لمتابعة سير الاختبارات.

وحث الدكتور عبدالخالق جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير كافة جهودها لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، حيث حرص جميع الإدارات والأقسام المعنية على تهيئة جميع السبل أمام الطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم في أجواء مناسبة ، مؤكداً على قادة وقائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات.

ونوه المدير العام بما يقوم به المعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب وتحفيزهم وحثهم نحو الأداء الأفضل للحصول على تحصيل دراسي متقدم، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة التي ينفذها أكثر من (12) ألف معلم ومعلمة، للوقوف عن كثب ومتابعة أداء الاختبارات وتحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد وتبعث الطمأنينة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات، ودعا كافة الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، والبعد عن رفقاء السوء، مناشداً أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق.

// انتهى //

15:17ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الباحة ينهى استعداداته لاستقبال أكثر من 40 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.