السعودية اليوم/ 180 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم في مكة المكرمة



مكة المكرمة في 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

يؤدي يوم الأحد القادم طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم مكة الحكومية والأهلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتعليم الكبار اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439 - 1440 هـ .

أكملت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات حيث أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1440 هـ وأكملت كافة الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة حيث إن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان.

وأوضح الحارثي أن الإدارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق وسط متابعة من قبل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذي يزيد عددهم عن (800) مشرف تربوي ومشرفة تربوية والذين سينطلقون إلى المدارس يوم الأحد لمتابعة سير الاختبارات.

وأفاد أن مجموع أعداد الطلاب والطلبات الذين سيؤدون الاختبارات بلغ 180516 طالبًا وطالبة بكافة مدارس مكة الحكومية والأهلية وتعليم الكبار داعيًا أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكافة الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله، منوهًا في الوقت نفسه إلى استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الامتحانات بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم.

وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور لافتًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وحث الحارثي أبنائه الطلاب وبناته الطالبات على الجد والاجتهاد، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

// انتهى//

15:17ت م

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