السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يطلق مشروع توفير 384 عيادة مدرسية بمدارس تعليم القصيم



بريدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, بحضور مدير تعليم المنطقة عبد الله الركيان, ومدير عام الشؤون الصحية المدرسية بالوزارة علي السلطان, ومساعدي مدير تعليم القصيم, ومشرفي الشؤون الصحية المدرسية, مشروع توفير 384 عيادة مدرسية بمدارس مدينة بريدة والمدارس التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة.

حيث استمع سموه من قبل مدير تعليم المنطقة عبد الله الركيان عن تفاصيل مشروع العيادات المدرسية والذي يشمل فتح 384 عيادة مدرسية داخل المدارس التابعة لهم، وتخصيص الإسعافات الأولية وبعض الأدوية من خلالها في كل مدرسة, مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير عيادات طبية "غرف إسعافات أولية" في المدارس, وتفقد حالات الطلاب والطالبات الصحية بشكل يومي لاكتشاف الحالات المرضية وإحالتها عند الحاجة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية, وكذلك التعرف على حالات العنف الجسدي ومباشرة الحالات الطارئة والغير طارئة من خلال تقديم الخدمات اللازمة, مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه ومتابعته الدائمة للطلاب والطالبات بالمنطقة.

وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم, إطلاق العيادات المدرسية, منوهًا بالجهود المبذولة في قطاع التعليم بالمنطقة تجاه خدمة الطلاب والطالبات, مشيدًا بما يحظى به قطاع التعليم من دعم وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وقال سموه: إن تلك العيادات ستسهم بإذن الله في تأمين الصحة اللازمة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور, عبر التعاون المستمر بينهم خصوصًا بالنسبة للحالات الطارئة والمزمنة, مهيبًا بأهمية التركيز على مواصلة تدريب الكوادر التعليمية على مفاهيم الصحة المدرسية وبرامج تعزيز الصحة المدرسية الوقائية كونها من الأمور المهمة والمساهمة في إنقاذ العديد من المحتاجين, سائلًا المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

// انتهى //

15:16ت م

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