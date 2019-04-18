

أبها 13 شعبان 1440 هـ الموافق18 إبريل 2019 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي أكثر من 5 ملايين م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو ١٨٤ موقعا بمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال الإزالة جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية ،مشيرا إلى أن مساحة التعديات بلغت نحو 5.735.200 م2 ، خلال الشهر الماضي وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، و اسلاك شائكة وعقوم ترابية.

وأكد الدكتور الحميدي أن الأمانة و بلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير و سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وأن الامانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّ تعديات أو تجاوزات.

// انتهى //

15:07ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تستعيد أكثر من خمسة ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.