السعودية اليوم / محافظ المندق يتفقد مركز دوس بني فهم والقرى التابعة



الباحة 13 شعبان 1440 هـ الموافق18 إبريل 2019 م واس

تفقد محافظ المندق محمد بن معيض الفائز اليوم, مركز دوس بني فهم، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته، يرافقه مديرو الدوائر الخدمية بالمحافظة.

وعقد الفائز خلال الزيارة، اجتماعًا مع رئيس المركز سعود بن محمد الداموك، ومشايخ القبائل، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.

وفي ختام الزيارة, أوضح محافظ المندق أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.

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15:05ت م

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