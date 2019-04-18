السعودية اليوم / وزير التعليم يستقبل نظيره العراقي



الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي ووزير التربية بالنيابة الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل ، وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي، كما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي ومعالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد من وكلاء الوزارة.

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15:05ت م

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