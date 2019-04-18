السعودية اليوم / جامعة القصيم تُقيم ملتقى «أمناء المجالس العلمية في الجامعات السعودية»



بريدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

أقامت جامعة القصيم مُمثلة بأمانة المجلس العلمي اليوم، ملتقى أمناء المجالس العلمية في الجامعات

واستعرض الملتقى الذي أقيم بمقر المدينة الجامعية بالمليداء بعض تجارب أمانات المجالس العلمية لمناقشتها في ضوء أعمالها ومهامها، بهدف نقل الخبرات والتجارب الأكاديمية والإدارية وتوحيد الممارسات العلمية في جامعات المملكة.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي أن المجالس العلمية هي أصل الجامعات، لأنها تقوم بعدد كبير من المهام والأدوار الحساسة ذات الأهمية القصوى، كما أن تعيينات أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وأبحاثهم والتميز العلمي مربوطة بهذه المجالس، إضافة إلى النشر، مشيرًا إلى أنه كلما ضُبطت منظومة العمل في المجالس العلمية، كلما انعكس ذلك على الجودة العلمية والتعليمية على الجامعة.

وبين أن وظيفة الجامعات تقوم على ثلاثة أركان اثنان منها يتجهان للمجلس العلمي، وهما التعليم ، والبحث العلمي حيث تنطلق الأبحاث والدراسات العلمية من المجلس العلمي، الذي يقوم باعتماد الأبحاث والمجلات العلمية وغيرها.

وبين التركي أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لنقل التجارب من جهة لأخرى، والتعرف على المشكلات التي قد تعترض طريقها، إضافة إلى التجارب المتميزة، بالإضافة إلى العقبات والمشاكل التي تحتاج إلى حلول، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى لوضع حلول شاملة لها، والوصول إلى توصيات والأخذ بها، وكذلك المقترحات التطويرية للمجالس.

وأفاد أمين المجلس العلمي بالجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الغدوني أن الملتقى يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة ورسالتها التي تدعم وتساند نقل الخبرات والتجارب الأكاديمية والإدارية، وتبادلها ودراسة بعض الجوانب التطويرية لدى أمانات المجالس العلمية في المملكة ، مشيرًا إلى أن الملتقى يركز على أهم العوائق وسبل معالجتها، رغبة في جودة أداء أعمال أمانة المجالس العلمية في الجامعات السعودية، حيث يعد الملتقى أحد المبادرات والفعاليات من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأوضح "الغدوني"، أن الملتقى يشمل سبعة محاور يتم من خلالها عرض بعض تجارب أمانات المجالس العلمية في ضوء أعمالها ومهامها منها تجربة جامعة القصيم وجامعة أم القرى وجامعة جدة، وكذلك محاولة تقنين ممارسة الأنظمة واللوائح بين المجالس العلمية، بالإضافة إلى عرض ودراسة النماذج المستخدمة في أعمال أمانة المجلس العلمي، ثم مراجعة التوصيف الوظيفي لأمين المجلس العلمي، وآلية تحويل الرسوم للمحكمين بين الواقع والمأمول، وأخيرًا مناقشة قواعد بيانات المحكمين وأوعية النشر المعتمدة والقواعد التنفيذية لمواد لائحة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، لافتًا إلى أن الأمانة انتهت في الفترة الحالية من تصميم الدليل الإجرائي لأمانة المجلس العلمي واختبار أكثر من نظام إلكتروني استعدادًا للتحول الإلكتروني لأعمال المجلس العلمي .

// انتهى //

15:00ت م

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بريدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بأمانة المجلس العلمي اليوم، ملتقى أمناء المجالس العلمية في الجامعات السعودية برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود.واستعرض الملتقى الذي أقيم بمقر المدينة الجامعية بالمليداء بعض تجارب أمانات المجالس العلمية لمناقشتها في ضوء أعمالها ومهامها، بهدف نقل الخبرات والتجارب الأكاديمية والإدارية وتوحيد الممارسات العلمية في جامعات المملكة.وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي أن المجالس العلمية هي أصل الجامعات، لأنها تقوم بعدد كبير من المهام والأدوار الحساسة ذات الأهمية القصوى، كما أن تعيينات أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وأبحاثهم والتميز العلمي مربوطة بهذه المجالس، إضافة إلى النشر، مشيرًا إلى أنه كلما ضُبطت منظومة العمل في المجالس العلمية، كلما انعكس ذلك على الجودة العلمية والتعليمية على الجامعة.وبين أن وظيفة الجامعات تقوم على ثلاثة أركان اثنان منها يتجهان للمجلس العلمي، وهما التعليم ، والبحث العلمي حيث تنطلق الأبحاث والدراسات العلمية من المجلس العلمي، الذي يقوم باعتماد الأبحاث والمجلات العلمية وغيرها.وبين التركي أن الملتقى يعد فرصة ثمينة لنقل التجارب من جهة لأخرى، والتعرف على المشكلات التي قد تعترض طريقها، إضافة إلى التجارب المتميزة، بالإضافة إلى العقبات والمشاكل التي تحتاج إلى حلول، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى لوضع حلول شاملة لها، والوصول إلى توصيات والأخذ بها، وكذلك المقترحات التطويرية للمجالس.وأفاد أمين المجلس العلمي بالجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الغدوني أن الملتقى يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة ورسالتها التي تدعم وتساند نقل الخبرات والتجارب الأكاديمية والإدارية، وتبادلها ودراسة بعض الجوانب التطويرية لدى أمانات المجالس العلمية في المملكة ، مشيرًا إلى أن الملتقى يركز على أهم العوائق وسبل معالجتها، رغبة في جودة أداء أعمال أمانة المجالس العلمية في الجامعات السعودية، حيث يعد الملتقى أحد المبادرات والفعاليات من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.وأوضح "الغدوني"، أن الملتقى يشمل سبعة محاور يتم من خلالها عرض بعض تجارب أمانات المجالس العلمية في ضوء أعمالها ومهامها منها تجربة جامعة القصيم وجامعة أم القرى وجامعة جدة، وكذلك محاولة تقنين ممارسة الأنظمة واللوائح بين المجالس العلمية، بالإضافة إلى عرض ودراسة النماذج المستخدمة في أعمال أمانة المجلس العلمي، ثم مراجعة التوصيف الوظيفي لأمين المجلس العلمي، وآلية تحويل الرسوم للمحكمين بين الواقع والمأمول، وأخيرًا مناقشة قواعد بيانات المحكمين وأوعية النشر المعتمدة والقواعد التنفيذية لمواد لائحة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، لافتًا إلى أن الأمانة انتهت في الفترة الحالية من تصميم الدليل الإجرائي لأمانة المجلس العلمي واختبار أكثر من نظام إلكتروني استعدادًا للتحول الإلكتروني لأعمال المجلس العلمي .// انتهى //15:00ت م0115

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.