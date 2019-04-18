السعودية اليوم / رئيس الأركان الكويتي يلتقي نظيره البولندي



الكويت 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البولندية الجنرال رايموند انجيشاك

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالاضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

14:59ت م

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