السعودية اليوم / معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يحتفل بتخريج الدفعة 129 الأربعاء القادم



الدمام 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

يحتفي معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران الأربعاء القادم، بتخريج الدفعة 129 من طلبة المعهد برعاية سمو قائد القوات الجوية الملكية

ورفع قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي شكره لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية على رعايته حفل تخريج الدفعة الــ 129 مبينًا أن هذه الرعاية تجسد أسمي معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأوضح اللواء الفني الركن السعدي أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من التدريب والتطبيق، كما أن المعهد يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية من الأجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات.

وأشار قائد معهد الدراسات إلى أن الخريجين أكملوا - ولله الحمد - جميع متطلبات التخرج من الدراسات النظرية والعملية والتدريبات المستمرة حتى أصبحوا يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية متميزة لصيانة وتجهيز طائراتنا العسكرية بكل فخر واعتزاز، كما أن مستوى الخريج من هذا المعهد أصبح يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية.

// انتهى //

14:58ت م

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الدمام 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واسيحتفي معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران الأربعاء القادم، بتخريج الدفعة 129 من طلبة المعهد برعاية سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بمقر المعهد بالظهران.ورفع قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي شكره لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية على رعايته حفل تخريج الدفعة الــ 129 مبينًا أن هذه الرعاية تجسد أسمي معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وأوضح اللواء الفني الركن السعدي أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من التدريب والتطبيق، كما أن المعهد يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية من الأجهزة اللازمة للتدريب ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات.وأشار قائد معهد الدراسات إلى أن الخريجين أكملوا - ولله الحمد - جميع متطلبات التخرج من الدراسات النظرية والعملية والتدريبات المستمرة حتى أصبحوا يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية متميزة لصيانة وتجهيز طائراتنا العسكرية بكل فخر واعتزاز، كما أن مستوى الخريج من هذا المعهد أصبح يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية.// انتهى //14:58ت م0110

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