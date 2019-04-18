السعودية | وزير الخارجية العراقي يستقبل وزير الخارجية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:50 مساءً, 18 أبريل 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم في مقر إقامة دولة رئيس وزراء العراق والوفد المرافق خلال زيارتهم الرسمية للمملكة، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام شؤون الدول العربية بوزارة الخارجية سعيد بن عثمان سويعد.

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