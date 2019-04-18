شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف متهمين بالاعتداء على مواطن وزوجته بجدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شرطة مكة المكرمة عن إيقاف مواطنين في العقد الثاني من عمرهما لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة، بسبب خلاف على أحقية استخدام الطريق.

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