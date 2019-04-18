شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ضخ المياه المحلاة لـ 9 أحياء بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أعادت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية اليوم، ضخ المياه المحلاة بعد فصل جزء من خط (B) الرئيسي ، لتسعة أحياء بمدينة الدمام ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الربط على أحد مشاريعها الاستراتيجية، ورفع نسب تغطيتها بالمدينة بعد أن تم ربطها بالخطوط الرئيسية ورفع الكفاءة التشغيلية لتغذية أحياء جديدة بالمياه المحلاة خلال الفترة القريبة القادمة بضغوط مناسبة للسكان من خلال بعض الشبكات الرئيسية التي تم استحداثها مؤخراً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري أنه تم فصل جزء من خط (B) الرئيسي قطر (1100) ملم المغذي لتسعة أحياء بمدينة الدمام "الاتصالات ،الروضة ، غرناطة ، النزهة ، الجامعيين ، الريان ، المريكبات ، مدينة العمال ، عبدالله فؤاد"، وتم ربطة بخط رئيسي آخر (1000) ملم آخر مغذي للأحياء المزمع إدخالها بخدمة المياه المحلاة بمدينة الدمام.

وأشار المهندس الشراري إلى أنه بعد 12 ساعة من العمل المتواصل للفرق الفنية من مهندسي المشاريع والتشغيل والصيانة تم إعادة ضخ المياه المحلاة تدريجياً على كافة الأحياء التي تم عزلها مؤقتاً وغذيت حينها بمياه الآبار التي تم إيقافها بعد عودة ضخ المياه المحلاة ، مؤكداً على أنه تم تحديد عدة نقاط حيوية وهامة في الأحياء للتأكد من عودة المياه بضغوط مناسبة بعد تفريغ الخطوط من الهواء الذي ينتج عقب عودة الضخ في خطوط الشبكة العامة.