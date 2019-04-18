شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه الأحوال المدنية بمضاعفة الجهود والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأحوال المدنية بالمنطقة بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجودة العالية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة سعود بن عبدالله الهويشل، بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا للأحوال المدنية بالمنطقة.

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وفي بداية اللقاء رحّب سموه بمدير عام الأحوال المدنية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية خلال الاستقبال على الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة لها، التي ستسهم في تقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الفرع كافة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على متابعتهما المستمرة لما تقوم به الأحوال المدنية من خدمات، مؤكدًا حرص الجميع على تقديم أفضل الخدمات.