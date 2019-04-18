شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار ومخالفة 86 محلاً بحملات تفتيشية في عنك والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت 153 زيارة وجولة تفتيشية نفذتها بلدية محافظة القطيف خلال الشهر الماضي في بلدية عنك عن إنذار ومخالفة 86 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية 26900 ريال.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن الجولات التفتيشية تأتي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، وذلك حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين. مشيرا إلى أن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق، وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأشار رئيس بلدية عنك زهير الغامدي إلى أنه خلال شهر رجب قامت البلدية بـ 153 زيارة ميدانية نتج عنها مخالفة (35) محلاً وإنذار (51) وإتلاف (27) كيلو و(24) لتر مواد غدائية غير صالحة للاسهلاك الآدمي مع الإغلاق لمحل مخالف للأنظمة. لافتا الانتباه إلى رفع 910 أطنان من النفايات، و1350م3 من الأنقاض، وتوجيه 20 إنذارا لمخالفين لأنظمة البلدية.

وأوضح أن ما تم تنفيذه من أعمال في مدينة عنك، يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين، ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية. مشددا على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات المترتبة عليهم. داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات.