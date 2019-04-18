تفاصيل تعديل التقويم الدراسي 1441 هـ بعد قرار وزير التعليم

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تضمّن تعميم صادر من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تعديل مواعيد التقويم الدراسي للعام القادم بحيث يكون موعد العودة للإداريين والإداريات بعد عيد الأضحى المبارك.

وبحسب التعميم الذي حصلت ” متابعات الخليج 365” على نسخة منه فقد تقرر أن تكون عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام يوم الأحد 17/12/1440 هـ الموافق 18/8/2019.

كما تضمّن التعميم عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل يوم الأحد 24/12/1440 على أن يتم عودة معلمي الندب يوم الأحد 2/1/1441.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجّه بتعديل التقويم الدراسي للعام المقبل لتكون العودة بالنسبة للإداريين والإداريات بعد عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة التعليم قد نشرت قبل أكثر من عام ونصف العام تفاصيل التقويم الدراسي وأهم ملامحه اعتبارًا من العام الدراسي 1440 وحتى عام ١٤٤٣هـ.

وتراعي وزارة التعليم عند وضع التقويم الدراسي عدة أمور من بينها:

– تقسم السنة الدراسية لفصلين دراسيين، مع إمكانية فتح برنامج للدراسة الصيفية.

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– مدة الدراسة لكل فصل دراسي لا تقل عن 15 أسبوعاً يضاف إليها مدة الاختبارات.

– مدة الاختبارات النهائية لكل فصل دراسي لا تزيد على أسبوعين.

– يمكن تقـديم موعـد الاختبارات النهائيـة مـدةً لا تتجـاوز أسـبوعاً عنـد الضـرورة القصـوى.

تكون إجازة ما بين الفصلين الدراسيين أسبوعاً أو أسبوعين.

– يكون بداية العام الدراسي في برج السنبلة.

وبحسب التقويم الدراسي للعام المقبل فإن: