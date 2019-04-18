فيديو وخطوات .. طريقة التسجيل في مدارس رياض الأطفال عبر نظام نور

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، طريقة التسجيل في مدارس رياض الأطفال عبر نظام نور حيث يمكن الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعدها إدخال هوية الطفل ثم صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

وبعد ذلك يتم تحديد الصف واستكمال إدخال بيانات الطفل، ثم إدخال بيانات المدرسة وهي الخطوة الرابعة.

وبعدها يتم الضغط على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة، ثم الضغط على تسجيل، وبعدها تقييم الخدمة.

في سياق متصل، يبدأ نظام نور اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 17/07/1440هـ تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي.

ويستمر التسجيل في نظام نور ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ،

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وكان نظام نور بدأ منذ 30 / 4 / 1440هـ في تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ.

كما أتاح نظام نور تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة خلال الفترة من 30 / 4 / 1440 ويستمر إلى 2 / 6 / 1440هـ.