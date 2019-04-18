استحداث محاور حرة بمخرج المحالة مع طريق الملك فهد بعسير

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

شرعت أمانة منطقة عسير في تنفيذ محاور للالتفاف الحر بدوار المحالة الذي يقع على مخرج طريق المحالة مع طريق الملك فهد في الاتجاهين من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تنفيذ المحاور الحرة بدوار المحالة جاءت في إطار عمل الأمانة في تنفيذ وتحسين وتطوير مخرج طريق المحالة مع طرق الملك فهد بالاتجاهين الشرقي والغربي والعكس لتخفيف الازدحامات المرورية.

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مُؤكداً أن الأمانة قد بدأت فعلياً بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة عسير، حيث سيستغرق تنفيذ المشروع نحو 90 يوماً.

ولفت إلى أن الأمانة ستطبق أعلى معايير السلامة المرورية خلال تنفيذ المشروع وذلك عبر نشر العلامات الإرشادية اللازمة وتكثيف الخدمات المرورية، لمساعدة قائدي المركبات على القيادة الآمنة لمنع حالات الازدحام المروري.

وأشار الحميدي إلى أن المحاور ستعمل على الالتفاف الحر؛ وذلك لرفع مستوى انسيابية حركة الدوران بدوار المحالة أمام الكثافة العالية التي يواجهها مخرج طريق المحالة مع طريق الملك فهد بالاتجاهين حيث تم إضافة مسارات حرة إضافة إلى المسار الرئيسي القائم حاليا والذي يشهد كثافة عالية في الحركة المرورية خاصة في أوقات الذروة.