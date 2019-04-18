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2019-04-18 توقيف شابين اعتديا على مواطنة وزوجها في جدة متابعات الخليج 365 - جدة ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على اثنين من المواطنين بالعقد الثاني من عمرهما لاعتدائهما على مواطن وزوجته بمحافظة جدة.

وأفادت شرطة مكة أن الاعتداء وقع نتيجة خلاف على أحقية استخدام الطريق، وتباشر الإجراءات النظامية في ذلك.









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