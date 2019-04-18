تعرف على قيمة دعم حساب المواطن بعد تقديم موعد الدفعة الـ18

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

فور إعلان نتائج الأهلية في دورة الدفع التالية من حساب متابعات الخليج 365 سيكون بمقدور المستفيدين التعرف على قيمة الدعم المخصصة لهم في الدفعة الـ18 وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

طريقة استخدام حاسبة حساب متابعات الخليج 365

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب متابعات الخليج 365 التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

موعد إيداع الدفعة الـ 18

وكما هو معروف فإن موعد إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 تمت جدولته في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن هناك حالات يتم فيها تقديم أو تأخير يوم صرف الدعم.

وحسب القواعد المتبعة في حساب متابعات الخليج 365 يتم تقديم موعد صرف الدعم ليوم واحد إذا صادف يوم العاشر يوم جمعة أو تأخيره ليوم واحد إذا صادف يوم الصرف يوم السبت ما يعني أنه سيتم تقديم موعد الصرف للدفعة التالية ليكون الخميس 9 مايو.

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رابط تسجيل حساب متابعات الخليج 365

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.