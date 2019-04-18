تركيا تجمد ممتلكات 3 قادة حوثيين على رأسهم عبدالملك الحوثي

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

جمّدت تركيا ممتلكات 3 قادة من جماعة الحوثيين الإرهابية بينهم عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة المتورط بأعمال تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن القرار جاء تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 2140، و2216، و2402، و2456.

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وقد تم تجميد ممتلكات كل من القائد العسكري في جماعة الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبدالله يحيى الحكيم.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية الخميس، قرار تجميد أرصدة الحوثيين الثلاثة إضافة إلى الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد علي عبدالله صالح.

ووفقًا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تُجمّد لغاية 26 فبراير2020، وأن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.